Un "Loto du Patrimoine" per salvare l'Arte in Francia.

La proposta è della ministra della Cultura, Francoise Nyssen. L’obiettivo dichiarato è quello di ricavare 362 milioni di euro l’anno per i prossimi 4 anni, destinandolo al patrimonio artistico vincolato ed attualmente in cattivo stato presente nei siti di richiamo turistico ma anche in quelli meno conosciuti.

L'iniziativa è la prima del suo genere in Francia ed è ispirata a un’idea del giornalista tv Stéphane Bern.