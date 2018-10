Congresso ESMO 2018: Daiichi Sankyo presenta Mycancertherapy.eu

Presentato all’ESMO 2018, mycancertherapy.eu di Daiichi Sankyo, il nuovo portale video che risponde alle domande più frequenti dei pazienti oncologici, semplificando il gergo medico e utilizzando un linguaggio di facile comprensione.

Il sito è già disponibile in 16 lingue parlate nell’UE, compreso l’italiano, e presto avrà anche l’URL dedicato lamiaterapiadelcancro.it.

Presentato al Congresso dell’European Society of Medical Oncology (ESMO) 2018, mycancertherapy.eu, oltre a brevi video in cui esperti rispondono alle domande più frequenti dei pazienti sui principali aspetti del trattamento del cancro, il sito offre anche un elenco di F.A.Q. su cosa aspettarsi, come prepararsi e cosa fare quando viene diagnosticato un cancro, insieme ad un glossario che fornisce definizioni chiare per vari termini legati all’oncologia.

Il sito è disponibile in inglese, tedesco, olandese, francese, spagnolo e in italiano oltre che che in queste altre lingue: turco, polacco, rumeno, serbo-croato, russo, cinese, Hindi, urdu, arabo e berbero.