L’APS di Matelica (in provincia di Macerata) “Lulù e il Paese del Sorriso” prosegue la campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per realizzare il ristoro “VENILÀ – cucina dialettale” e farlo diventare un luogo di lavoro inclusivo, in cui ragazzi con disabilità psichica e motoria possano esprimere il proprio potenziale e sentirsi parte attiva della società.

Dopo l’organizzazione di diversi eventi e spettacoli, l’Associazione vuole offrire al territorio qualcosa di innovativo, una nuova struttura ricettiva a Loc. Palazzo di Esanatoglia, che avrà come cuore pulsante il punto ristoro “VENILÀ – cucina dialettale”, gestito interamente dai ragazzi con disabilità: la parola “dipendenti” assumerà così per loro una nuova accezione, da “avere bisogno di assistenza” ad “avere uno stipendio”. Tradizione e stagionalità sono le parole chiave di “VENILÀ", grazie alle quali sarà possibile regalare un’esperienza diversa e unica ad ogni commensale. All’interno del locale saranno serviti piatti tipici del territorio, che incontrano la filosofia di economia circolare che l’Associazione intende promuovere.

L’importante obiettivo economico di 30mila euro permetterà all’Aps di acquistare parte delle attrezzature indispensabili per la cucina e le componenti per arredare le sale del ristoro, che sorgerà proprio all’interno del Castello Malcavalca di Esatonaglia, un borgo medievale incastonato nelle colline dell’alto maceratese.



Per maggiori informazioni:

www.produzionidalbasso.com/project/da-dipendenti-a-in-dipendenti/