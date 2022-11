CASERTA - (Ernesto Genoni) - “La sfida educativa è al centro della proposta culturale della Chiesa italiana per rafforzare l'alleanza tra scuola, famiglia e comunità cristiana – così Don Valentino Picazio, Direttore dell’ Ufficio della Diocesi di Caserta per “Educazione, Scuola e Università”. Don Valentino, invita alla partecipazione quanti coinvolti ed interessati a quella che è una tra le più rilevanti problematiche dei nostri tempi: l’emergenza educativa e ribadisce “(…) l'incontro con il prof. Nembrini con i docenti, le famiglie, i catechisti e gli educatori, sensibilizza il tema dell'educazione come priorità assoluta.”

Franco Nembrini è stato insignito proprio quest'anno del Premio Internazionale della Cultura Cattolica 2022 alla sua quarantesima edizione riconoscimento che su assegnato al card. Giacomo Biffi, mons. Luigi Giussani, lo scrittore Vittorio Messori, il filosofo Augusto Del Noce, il card. Joseph Ratzinger, l’economista Michael Novak, lo scrittore Eugenio Corti, il maestro Riccardo Muti, il card. Angelo Scola.

Una priorità assoluta la tematica che dibatteranno con il prof Nembrini, domani 9 Novembre alle ore 19 al Teatro Buon Pastore in Caserta, un incontro presieduto dal Vescovo Pietro Lagnese e moderato dal giornalista Luigi Ferraiolo responsabile dell’Ufficio diocesano della Comunicazione Sociale. All’incontro anche, Alberto e Pina Leone, i genitori del giovane che perse la vita, nell’agosto dell’anno scorso, travolto in un episodio di estrema violenza durante una serata di movida a Caserta.

L’educazione e l’istruzione con misure di sistema a livello nazionale vanno considerate, ripensate, rilanciate, due fondamentali momenti che appartengono alla sfera pubblica, una grossa problematica non solo per addetti ai lavori. Se ci sono delle criticità, devono essere affrontate con strategie sistemiche frutto di ampio confronto a tutti i livelli istituzionali.