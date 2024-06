A Gelsenkirchen l'Italia soffre tantissimo contro la Spagna e perde 1-0: Furie Rosse agli ottavi e certe del primo posto nel girone. La squadra di De La Fuente domina per tutto il primo tempo e impegna più volte Donnarumma. Poi, dopo un'altro tentativo per Pedri a inizio ripresa, arriva l'autogol di Calafiori. Successivamente Nico Williams colpisce anche una traversa, mentre il forcing degli Azzurri nel finale non porta a nulla. Nell'ultima giornata servirà un pari.