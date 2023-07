Dopo aver raccontato le storie di Centocelle, Pigneto, Gordiani e Quadraro, dopo aver appassionato oltre 20.000 spettatori e coinvolto, in sette anni, la maggior parte delle piazze e delle strade del Municipio Roma V, “I Nasoni Raccontano - la storia ha il naso lungo” torna a raccontare i territori periferici di Roma, dedicando l’edizione 2023 a Torpignattara.

Le storie delle periferie torneranno a riverberare tra le strade e le piazze dal 14 al 16 luglio 2023, raccontando Torpignattara e le sue identità, facendo incontrare aneddoti e narrazioni degli abitanti con la Storia ufficiale, il tutto ai piedi delle rappresentative fontanelle romane. Ogni Nasone si fa custode di una storia: intervistando i cittadini, si raccolgono materiali storici e aneddotici per trasformarli in un testo teatrale che viene allestito in forma itinerante all’interno del quartiere.

I Nasoni Raccontano 2023 prenderà il via da Largo Raffaele Pettazzoni: personaggi del passato, storie mai dimenticate e frammenti della storia del quartiere riemergono attraverso la drammaturgia di Fabio Morgan per la regia di Ariele Vincenti.

In “scena” a dar voce alle vicende e agli abitanti del quartiere: con Matteo Cirillo, Ilario Crudetti, Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Emiliano Morana, Giulia Nervi, Sarah Nicolucci, Francesca Pausilli, con la partecipazione di Anita Farina, Camilla Pujia, Alba Tisano.

“Siamo davvero grati alla Società Italiana degli Autori ed Editori per averci aiutato a realizzare l’edizione 2023 de I Nasoni Raccontano. – commenta Fabio Morgan, direttore de La Città Ideale e ideatore e autore de I Nasoni Raccontano – Il progetto è una festa inclusiva a cui tutti sono invitati: il vero spettacolo, infatti, è la partecipazione entusiasta, la vera soddisfazione è quella di vedere centinaia di persone che riempiono le vie e le piazze dei quartieri e insieme a noi artisti, creano un nuovo modo di vivere le periferie, di conoscerne la storia, di creare comunità.”

Il progetto è parte del cartellone de La Città Ideale, che anche per il 2023 proporrà una staffetta di appuntamenti - dal Circo Ideale a Dialoghi Sinfonici, da Bar Campioni a Music Market Box nei mercati rionali, per finire con una nuova versione di Opera Taxi tra le strade della città - tornando ad abitare gli spazi e i luoghi “altri” della capitale, mettendo in dialogo arte e periferie, dando vita a incursioni artistiche sempre originali nei luoghi della quotidianità cittadina e della vita “di quartiere”, tra mercati, strade, cortili e giardini.

Evento itinerante per le strade di Torpignattara. Luogo di ritrovo per la partenza: Largo Raffaele Pettazzoni, ore 20:30 dal 14 al 16 luglio

Per restare aggiornati sul programma e su tutte le altre iniziative:

https://www.facebook.com/lacittaidealeRM

Per altre informazioni: www.lacittaideale.eu, [email protected]

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria via Eventbrite: t.ly/lacittaideale23