Yuri Andrade è lo "Streaker" che nella finale del Super Bowl del 7 febbraio 2021 ha invaso il terreno di gioco per... vincere una scommessa.

Il 31enne, originario della Florida, ha fatto il gesto clamoroso che gli avrebbe regalato 425mila dollari dopo averne puntati 50mila sulla possibilità che uno “streaker“ invadesse il terreno da gioco durante la finale del Superbowl tra Tampa Bay e Kansas City.

Visto che nessuno streaker era ancora sceso in campo, visto che la partita stava ormai per terminare e visto che lui vi stava assistendo da spettatore in presenza, ha deciso che lui stesso poteva fare lo streaker e così ha invaso il terreno di gioco.

Il problema, però, è che il bookmaker che aveva raccolto la sua scommessa adesso non vuole saperne di pagare la vincita.