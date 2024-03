Sarà sicuramente una Pasqua più amara per i consumatori delle uova di cioccolato. A causa del forte rincaro del prezzo del cacao, che quest'anno ha raggiunto i 6000 dollari per tonnellata, il costo delle uova è cresciuto in media del 24%.

Lo evidenzia un'indagine Codacons condotta confrontando le marche più ignote che riempiono gli scaffali dei supermercati. Tuttavia se il dato medio è del 24%, in molti casi il prezzo addirittura ha subito da un anno all'altro anche una crescita del 40%.

Oltre all'aumento del prezzo del cacao, sulla produzione di questi tipici dolci Pasquali incide anche la crescita del prezzo dello zucchero e del burro di cacao.