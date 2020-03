Sono 6.387 le persone ancore contagiate dal coronavirus in Italia (in totale 7.375), con un incremento di 1.326 rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più, con un incremento in un solo giorno del 57%.

Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella ormai abitudinale conferenza stampa tenutasi domenica alla Protezione Civile. I guariti sono 622, 33 in più di sabato. A Milano 406 casi, 45 in più rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono adesso 3.557, di cui 650 in terapia intensiva, mentre 2.180 si trovano in isolamento domiciliare.

La seguente tabella riassume all'8 marzo la situazione in Italia del contagio da Covid-19: