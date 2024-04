A Casa Lontani Da Casa, rete nazionale di alloggi e servizi solidali, sarà la charity ufficiale della 18esima edizione del Trofeo Montestella, appuntamento podistico organizzato da G.S Montestella e aperto a singoli e gruppi, che avrà luogo domani, giovedì 25 aprile. Punto di ritrovo presso il Centro Sportivo XX Aprile in Via Cimabue 24 a Milano, partenza libera all’inizio della mitica Montagnetta dalle ore 08.30, ultima partenza ore 09.00.

Un percorso unico di 5 km, che quest’anno darà anche spazio alla solidarietà: durante l’evento verrà distribuito del materiale informativo sul progetto delle Stanze Blu, alloggi solidali dedicati ai bambini e agli adolescenti che si trovano in trasferta sanitaria.

La migrazione sanitaria riguarda infatti anche i giovani, colpiti spesso da tumori infantili e malattie rare e costretti a lasciare la propria casa per intraprendere un percorso di cura, una condizione che richiede di trascorrere periodi, anche lunghi, in un’altra città, magari lontana centinaia di chilometri da quella di origine.

Le Stanze Blu sono alloggi realizzati su misura per i più piccoli, ristrutturati da architetti volontari e disposti in modo da essere accoglienti e adatti a ospitare i bambini. La peculiarità di questi alloggi è l’arredamento, caratterizzato da mobili e complementi dipinti nelle tonalità del blu, colore che esprime pace, serenità e piacevolezza: le sensazioni che A Casa Lontani Da Casa vuole trasmettere ai giovani ospiti che li occupano.

Il progetto delle Stanze Blu prevede anche la copertura di ogni costo legato alla trasferta sanitaria: essere accolti in questi alloggi significa, per i bambini malati e le loro famiglie, non solo sentirsi protetti e a casa, ma anche non doversi preoccupare di nulla.

Per questo partecipare alla prossima edizione del Trofeo Montestella sarà una preziosa occasione non solo di vivere una giornata all’insegna dello sport e del benessere ma anche di conoscere l’impegno A Casa Lontani Da Casa per migliorare l’esperienza della trasferta sanitaria di tanti bambini.