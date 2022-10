L'Empoli al Castellani batte il Monza per 1-0. Il gol partita per i toscani lo sigla all'11' Haas, bravo ad arrivare per primo a ribattere in porta una respinta di Di Gregorio. Al 25' l'undici di Zanetti va di nuovo vicino al gol, con Destro che gira al volo prendendo in pieno il palo.

Nel finale di tempo è invece il Monza, con Carlos Augusto, che ha la palla buona per pareggiare, ma la sua conclusione da centro aerea non riesce a bucare Vicario. Carlos Augusto si fa pericoloso anche ad inizio ripresa, ma il suo esterno sinistro sfiora soltanto lo specchio.

Palladino tenta le carte Caprari e Pessina, ma è l'Empoli a sfiorare il 2-0 con un tiro di Bajrami fuori di poco. Allo scadere, D'Alessandro ha la palla dell'1-1-, ma sulla sua girata al volo dall'interno dell'area trova ancora una volta pronto Vicario.

In classifica l'Empoli scavalca il Monza e sale a 11 punti, mentre i brianzoli restano fermi a 10.



Crediti immagine: twitter.com/EmpoliFC/status/1581310058209546240