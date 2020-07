252 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 245.590. Oggi, il numero di nuovi casi in Emilia Romagna (63) ha superato quelli della Lombardia (53), mentre focolai sembrano registrarsi in quasi tutte le regioni ad esclusione di Valle d'Aosta e Basilicata.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.301, 103 in meno rispetto a ieri. Tra i positivi, 46 (3 in meno rispetto a ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 713 (lo stesso dato di ieri) sono ricoverati con sintomi e 11.542 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (100 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 197.192, in aumento di 350 rispetto al dato di giovedì.

Oggi i morti sono 5, con il totale dei decessi che arriva così a 35.097.