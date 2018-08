Disastro a Genova, crolla un ponte sull'A10

12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivati team usar e cinofili.

Questo il drammatico tweet con cui i Vigili del Fuoco hanno annunciato il crollo di una parte sopraelevata dell'autostrada A10 che funge anche da circonvallazione alla città di Genova.

Un cedimento strutturale ad un altezza di una cinquantina di metri che ha coinvolto sia auto e passeggeri che percorrevano in quell'istante quel tratto di autostrada, sia case e capannoni sosttostanti.

Quello che si prospetta è un disastro senza precedenti per modalità e gravità, perché si temono molte vittime.

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018



Al momento, sembrerebbero circa una ventina i mezzi coinvolti, secondo una prima comunicazione dei Vigili del Fuoco ed alcuni feriti, estratti dalle macerie, sono stati già trasportati nei vicini ospedali in elisoccorso.

La Protezione Civile di Genova ha istituito un istituito il numero verde 800.640.771 per informazioni e notizie.



Nell'immagine sottostante, la sezione del ponte interessata dal crollo.



Nel video postato su twitter dalla polizia di Stato, il momento del crollo di una parte del Ponte Morandi.

Nella seguente immagine il disastro visto dall'alto.



Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città.»

A poco più di due ore dal crollo del ponte Morandi, un primo bilancio indica in 11 i morti finora accertati, tra questi anche un bambino, e 7 i feriti al momento estratti dalle macerie.



Successivamente, in una conferenza stampa tenuta poco dopo le 15, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha dichiarato che siano state intorno alle 30 il numero delle auto coinvolte nel crollo e solo alcuni i mezzi pesanti. Per quanto riguarda le strutture sottostanti, nessuna abitazione civile è stata interessata dal crollo e solo due i capannoni, quasi certamente vuoti, su cui si sono abbattuti i resti del ponte.

Borrelli ha comunicato un nuovo bilancio delle vittime con 20 morti e 13 feriti.



Nella conferenza stampa tenuta dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti ha dichiarato che il numero dei morti è destinato a crescere "sensibilmente".



Riguardo al crollo, Toti ha detto che quel ponte era costantemente monitorato "perchè molto delicato e soggetto a sollecitazioni importanti", anche se tale monitoraggio "evidentemente non è stato sufficiente a evitare la tragedia".