Proseguono i preparativi di michielin30 - tutto in una notte, lo speciale live con cui Francesca Michielin, il 4 ottobre, festeggerà i suoi 30 anni, sul meraviglioso palco dell’Arena di Verona.

Per l’occasione, anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso si uniranno a Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Giorgio Poi, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Max Gazzé, Mecna, Tredici Pietro e Vasco Brondi per condividere, con Francesca, una serata indimenticabile, all’insegna della musica. michielin30 - tutto in una notte - con la produzione di Vivo Concerti - è l’occasione perfetta per celebrare anche i traguardi più significativi della carriera di Francesca.

Dopo l’inedito duetto di martedì 13 maggio - proprio all’Arena di Verona - con Riccardo Cocciante, in occasione del suo tour “Io… Riccardo Cocciante”, il 15 giugno Francesca sarà special guest del primo live romano dei Duran Duran al Circo Massimo.

I biglietti, di michielin30 - tutto in una notte, sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità, in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.