L'utilizzo del vaccino AstraZeneca è stato sospeso nella Repubblica d'Irlanda, dopo che il National Immunization Advisory Committee (NIAC) ha preso atto delle segnalazioni di casi gravi di coagulazione del sangue registrati in Norvegia.

In un tweet, il ministro irlandese della Salute Stephen Donnelly ha affermato che si trattava di un scelta precauzionale".





The decision to temporarily suspend use of the AstraZeneca Covid-19 vaccine was based on new information from Norway that emerged late last night. This is a precautionary step. The National Immunisation Advisory Comm meets again this morning and we’ll provide an update after that