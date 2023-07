La musica di Paola Peroni nell'estate '23 prende di nuovo il volo con la melodia ed il ritmo di Bacon Popper e la voce di Sam Stray Wood: due vere professioniste del panorama dance internazionale, performer live Dj set e vocal.

Succede perché la dj e produttrice musicale bresciana con all'attivo tanti successi discografici nel mondo produce "Like a Butterfly", un brano d'impatto perfetto per ogni dancefloor del pianeta. Pubblicato da Submental Label / ZYX Music, una label internazionale di riferimento nell'ambito della musica elettronica.

Bacon Popper, il progetto con cui Paola Peroni ha conseguito tanti successi, si sente forte in questo brano. "Like a Butterfly" infatti è un mix di suoni tech house, dance ed elettronici che si mescolano ad una 'melodia' rap che colpisce all'istante. Il ritmo è ipnotico, basso e cassa spingono a dovere e ogni dettaglio concorre al risultato, perfetto per ogni dj e ogni persona che abbia voglia di ballare: star fermi ascoltandola è decisamente dura, anzi praticamente impossibile. Dal 14 luglio si balla e canta anche su Youtube, grazie al video (Lyrics) del brano, disponibile a questo link https://bit.ly/3NDxvpD.

Paola Peroni è una tra le dj producer più stimate della scena dance internazionale. Tra le molte, moltissime, produzioni va citata la hit Bacon Popper - "Free", uscita nel 1998 (120.000 copie vendute solo in Francia) e tanti altri successi sfornati sulla bresciana Media Records. Nel 1991 era già al mixer della discoteca Genux, dove diventa resident, citiamo un suo pseudonimo come Dj Miss Groovy ed i live Dj set con ID&T ed in tutta Europa. Da allora la sua carriera è in continua crescita. Tra mille diverse esperienze, va citata la collaborazione con Zucchero, di cui Paola Peroni ha aperto diversi concerti. Inoltre gestisce da tempo la sua label musicale Intercool Digital. www.intercool.it



Website

paolaperoni.it

Facebook

www.facebook.com/paolaperoniofficialfan

Sam Stray Wood

www.facebook.com/SamStrayWood

Bacon Popper

www.facebook.com/baconpopperofficial

Instagram

www.instagram.com/paolaperonidj

www.instagram.com/samstraywood

www.instagram.com/paolaperonidj

Soundcloud

soundcloud.com/paola-peroni1