Ancora una volta le Ferrari sono state protagoniste delle libere del venerdì, stavolta a Melbourne dove domenica si disputa il GP d'Australia.

Nella prima sessione, a far segnare il miglior tempo è stato Sainz, mentre Leclerc è stato il più veloce in FP2. E le RedBull? Sono lì... ma soprattutto Verstappen che, se non avesse incontrato traffico, probabilmente avrebbe recuperato gli oltre 2 decimi che lo separano dal pilota monegasco della Ferrari.

La nuova pista di Melbourne, con la rimozione di una chicane, le modifiche a cinque curve ed il rifacimento completo della superficie, favorisce la scuderia austriaca nei rettilinei e nelle curve veloci, ma le vetture di Maranello recuperano alla grande nelle curve a bassa velocità, per cui anche domenica si prevede di nuovo un testa a testa tra i quattro piloti Red Bull e Ferrari.

Possibili sorprese, per quanto si è visto oggi, possono arrivare soprattutto dalle Alpine Renault (fortunatamente tornate ad essere di nuovo blu), quinto tempo per Fernando Alonso, che confermano l'ottimo avvio di stagione.

Bene anche l'Alfa Romeo di Bottas, mentre le Mercedes sono nuovamente distanti dai migliori tempi, tanto da far pensare che per la scuderia anglo tedesca questa stagione sia da considerare di transizione... a meno che gli uomini di Toto Wolff non riescano a far apparire il classico coniglio dal cilindro, rivitalizzando una vettura che oggi ha girato con oltre un secondo di distacco dal miglior tempo.

Questa la classifica dei tempi in FP2: