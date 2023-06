L’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici è lieto di segnalare che sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione:

“Tecniche avanzate di HUMINT – Corso Operativo per l’Intelligence Istituzionale e Privata”

Il corso si terrà esclusivamente in aula a ROMA nelle date

- 30 giugno - 1° luglio, presso la Casa dell’Aviatore, Viale dell’Università 20, Roma.

- 7 - 8 luglio, presso la Casa dell'Aviatore, Viale dell'Università 20, Roma

- 14 - 15 luglio, esercitazione sul campo

Il corso è a numero chiuso, la classe sarà formata da un minimo di 15 e un massimo di 20 partecipanti.

Per informazioni si prega di contattare: [email protected]

Segreteria:06-69480308 Cellulare/ WhatsApp: 329-1644904

Nell’ambito degli insegnamenti e della Scuola di Formazione in Intelligence e Analisi Strategica dell’Istituto Gino Germani, viene istituito il primo corso operativo in tecniche HUMINT, un corso unico nel suo genere, il cui obiettivo è approfondire le metodologie e le tecniche avanzate di ricerca informativa tramite fonti umane (HUMINT) applicate nell’ambito dell’intelligence istituzionale per la sicurezza nazionale, molte delle quali vengono anche adoperate nell’intelligence privata e nella corporate security.

Il corso, giunto a una seconda edizione che si terrà fra giugno e luglio, fornirà ai partecipanti una conoscenza teorica e pratica di come si pianifica e si attua una operazione HUMINT. Tramite lezioni interattive, esercitazioni e discussioni di casi studio gli iscritti apprenderanno le tecniche professionali specifiche per ognuna delle fasi del ciclo di acquisizione e gestione di una fonte umana:

1) Individuazione dell’obiettivo d’interesse per la struttura intelligence.

2) Valutazione delle sue motivazioni, bisogni profondi e potenzialità informative (anche tramite la Virtual HUMINT e la Social Media Intelligence).

3) Sviluppo di un rapporto interpersonale con il target.

4) Proposta di collaborazione e reclutamento.

5) Gestione della fonte, che comprende l’attuazione di misure di sicurezza operativa, attività di briefing, debriefing e controllo dell’affidabilità della fonte e della qualità della sua produzione informativa.

6) Chiusura del rapporto tra la fonte e la struttura intelligence.

Verranno, inoltre, approfondite le tecniche di elicitation e le attività di sicurezza operativa atte a tutelare la segretezza del rapporto con la fonte e la sicurezza della fonte stessa: modalità di comunicazione e incontro; ricognizione d’ambiente; sorveglianza, controsorveglianza e antisorveglianza; pedinamento.



Il corso terminerà con una esercitazione conclusiva con pernottamento fuori sede (36 ore senza soluzione di continuità) in cui verranno messe in pratica le tecniche di pianificazione e realizzazione di un’attività operativa di gestione e tutela di una fonte umana.

I docenti del corso:

Dott. Antonio Fattori, Direttore del corso, Dirigente militare, esperto di settore;

Dott. Stefano Sciascia, già in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dott. Nicola Maiorana, già in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Lgt. Italo Marino, già in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

On. Massimo Artini, già Vice Presidente Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Laran Business;

On. Roberto Rossini, già membro della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, co-fondatore di Laran Business;

Gen. C.A. (ris) Massimiliano Del Casale, già Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa;

Amm. Isp. Cesare Fanton, già Consulente presso la Struttura Commissariale per il Contrasto alla Pandemia;

Dott. Antonio Molinaro, Comandante del IV Reparto Volo della Polizia di Stato;

Prof. Luigi Sergio Germani, Direttore dell’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici

Il costo del corso è 620 Euro + IVA, comprensivo dei costi di viaggio e pernottamento per l’esercitazione sul campo. Il viaggio e il soggiorno relativi all’esercitazione verranno organizzati dal Direttore del corso e dall’Istituto.





