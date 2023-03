Gran parte del miele importato nell'Ue è falso, nel senso che contiene zuccheri aggiunti, coloranti o additivi. Di conseguenza non è più il prodotto "puro" e sano che ci aspettiamo di mettere in tavola. A dirlo è un'indagine condotta a livello europeo su 18 Paesi (tra cui l'Italia).

In un rapporto pubblicato di recente, la Commissione europea ha avvertito che molti vasetti di miele venduti in Europa contengono grandi quantità di sciroppo di zucchero ricavato da grano, riso e barbabietole, non dal nettare delle api.