Se c'è una vitamina che più di altre si conosce appena, appena, è proprio la Vitamina A, relegata ad un solo campo della edicina, per lo più specialistica, l'oculistica, per il resto, di questa fondamentale vitamina non conosciamo quasi nulla, eppure di cose da dire ce ne sarebbero, eccome!

La nostra pelle, ad esempio, se solo potesse parlare sai quante cose ci direbbe su questa vitamina? L'evidenza della forfora sui nostri capelli, che spesso attribuiamo ad altre cause, è ascrivibile spesso ad una carenza di questa vitamina. E sono molteplici i campi di azione della Vitamina A che continua a stare relegata in un cantuccio in quasi assoluto silenzio.

Ma c'è un grande errore che il mondo scientifico ha fatto per decenni, quello di ritenere che la Vitamina A si ricavasse dal mondo vegetale. E' bastato leggere la sua formula chimica in modo errato e il misfatto si è bello che compiuto. Volete, finalmente sapere tutto su questa Vitamina e soprattutto volete capire se ne avete bisogno? Non vi resta da fare altro che CLICCARE QUI, se non lo fate... che dire... peggio per voi!