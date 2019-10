CHIARA TAIGI - Concerto - Auditorium Orpheus

Sabato 12 Ottobre 2019 - Torino

Concerto “Verdi e Mascagni si incontrano...”

Chiara Taigi ha cantato il concerto “Verdi e Mascagni si incontrano...” nello storico Auditorium Orpheus a Torino, accompagnata al pianoforte dal M° Enrico Zucca, con la voce recitante della nota attrice Beatrice Bonino su un colloquio concertante tra due grandi e molto diversi compositori, ideato da Fabio Lara.

Chiara Taigi ha voluto in occasione del concerto poter dedicare il concerto al tenore Marcello Giordani, recentemente scomparso, ed essere vicini alla famiglia.

Il presidente Dott. Giorgio Griva, dell’Associazione Concertante, ha aperto il concerto ricordando al pubblico che il Progetto “ Stagione Musicale, Affetti sonori 2019/2020 ” è giunto alla sua XIV Edizione con il patrocinio del Comune di Torino. Si è sottolineata la costante qualità ed il grande lavoro svolto dalla realtà associative di Torino ed ha fatto menzione della carriera artistica di Chiara Taigi, nazionale ed internazionale, ricordando storiche interpretazioni della Andrea Chenier e di Medea al Teatro Regio di Torino, oltre il recente concerto a Palazzo Barolo cantando una complessa rarità musicale come i Vier letze Lieder di Richard Strauss in occasione del Festival di Strauss organizzato dal Teatro Regio di Torino in collaborazione con l’Associazione “Concertante”.

Il concerto inizia con l'attrice Beatrice Bonino che recita e racconta in molto realistico e descrittivo, un ipotetico scambio di vedute tra Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni, basandosi su documenti ed interviste reali tra i due compositori.

L'ispirazione è nata con l’intervista di Heinrich Alfred Ehrlich a Giuseppe Verdi nel 1892 nel quale si esprima una articolata e positiva opinione su Mascagni e sulla evoluzione della musica lirica operistica.

In questa pirma esposizione sono state riassunte ed esaltate molte caratteristiche dei due compositori, per Verdi sono risultate evidenti le scelte di vita, forti passaggi di grandi emozioni e di sofferenze che hanno segnato l'uomo, l'ammirazione per l'accurata attenzione e rispetto della vocalità dei cantanti, per Mascagni invece sono più evidenti i fattori legati all'innovazione, al voler ottenere grandi effetti e travolgere dalle emozioni il pubblico ma è risultato anche molto evidente un grande rispetto per la grandezza di Verdi, che ha dimostrato anche dopo la sua morte.

Il concerto ha seguito un percorso da Camera e ell'Opera, infatti Chiara Taigi ha iniziato con due brani cameristici “Serenata per canto e pianoforte” di Mascagni e “Non t'accostar all'urna” di Verdi.

Qui il primo contradittorio contrasto che Mascagni ha cercato di esprimere dolcezza e una dolce passione mentre per il secondo Verdi in un momento molto doloroso della propria vita esprime un “rude monito” di comportarsi bene nella vita per non pentirsi inutilmente in seguito.

Il programma, per il lato operistico, ha avuto la seguente successione:

"Voi lo sapete, o Mamma" da Cavalleria Rusticana

“Il sogno di Ratcliff” da Guglielmo Ratcliff – assolo pianistico del M° Zucca

"Tacea la notte placida" da Il Trovatore

"Son pochi Fiori" da L'Amico Fritz ( inserito in ricordo a Marcello Giordani )

“Preludio 3° Atto” - La Traviata – Trascrizione ed assolo pianistico M° Zucca

"Pace, pace mio Dio!" da La Forza del Destino

“Ave Maria” Intermezzo da La Cavalleria Rusticana

“La Vergine degli Angeli” da La Forza del Destino

Un commovente ed emozionate concerto ha coinvolto profondamente ed emotivamente il pubblico per un alternanza di crescendo e dolcezza sia nell’interpretazione musicale chee recitata, oltre ad un innovativo processo di ricerca per la realizzazione di concerti lirici.

Si ringrazia l’Associazione “Concertante” ed il Dott. Giorgio Griva per il costante ed appassionante impegno per la cultura e per sostenere una produzione di concerti così estesa e di alto livello qualitativo nei contenuti e negli interpreti.

