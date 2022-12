La Fastback è la nuova proposta del gruppo Fiat, nata e prodotta in Brasile e per ora a quel Mercato (e dell'Argentina) destinata.

Un'auto dalle misure interessanti per un pubblico medio - 443 cm - ma dalle linee che riprendono modelli molto più esclusivi e di Brand molto più importanti.

La piattaforma è tutta Made in Fiat, la MLA e però non è progettata per l'introduzione della propulsione Ibrida.

I motori termici sono di 1.3 di cilindrata con potenze di 130 e 185 CV.