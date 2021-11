(Edizioni Musicali Polychromy)

Disponibile in tutti i digital store da lunedi 29 Novembre il nuovo singolo del tenore sondriese Spero Bongiolatti dal titolo “Senza di lei”, brano scritto dal compositore Lino Di Giulio ed arrangiato da Franco Poggiali Berlinghieri. Voce, mix e mastering a cura di Luca Liviero, presso "Bios Music Studios" di Solaro (MI).

Bongiolatti: “Quando il Maestro Di Giulio mi ha proposto di cantare il suo brano (dopo aver ascoltato il provino), ho pensato subito all’ interpretazione canora e teatrale. E’ una canzone davvero struggente ed emozionante, ogni volta che lo canto mi emoziono e questo non è’ mai scontato. Sono felice di aver inciso questo singolo e sono molto grato al maestro Lino Di Giulio per aver pensato alla mia voce. Spero di aver dato un’emozione attraverso la mia voce e l’interpretazione, così da poter toccare il cuore di chi ascolta.”

Il videoclip di “Senza di lei” (Edizioni Musicali Polychromy) è stato girato a Riva Del Garda con il videomaker Davide Legni.



Spero Bongiolatti (Berbenno, Sondrio) è un tenore italiano specializzato nel Bel Canto, che proprio in questo 2021 festeggia i vent’anni di carriera. Inizia infatti giovanissimo la sua carriera in varie trasmissioni televisive. Una su tutte “Carramba, che sorpresa!”. Grazie all’incontro con il tenore Franco Corelli, però, troverà la sua vocazione nel canto lirico fino a diventare uno dei nostri rappresentati più apprezzati nel mondo. La sua dote naturale per il canto, unita ad un intenso percorso di studio, lo portano ad essere molto apprezzato all’estero dove è intensissima la sua attività concertistica come solista dove intrattiene il pubblico passando dall’Opera al Pop in modo elegante ed innovativo. Al suo attivo ha quattro album che gli hanno portato riconoscimenti discografici Internazionali come cantante e anche in qualità di autore e compositore.



