Dopo circa 9 giorni alla Geo Barents è stato assegnato Augusta come porto sicuro per sbarcare le 439 persone tratte a bordo in in successive operazioni di salvataggio a partire dallo scorso 19 gennaio.

Tra le persone a bordo vi sono oltre un centinaio di minorenni, un neonato e 13 donne. La nave è giunta nel porto siciliano intorno alle 17. All'istante sono iniziate le procedure sanitarie con l'esecuzione dei tamponi.

Una volta completati i test anti-Covid, i migranti saranno sottoposti alle procedure di quarantena e identificazione.







Crediti immagine: Andrea Monrás e MSF Sea