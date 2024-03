Negli ultimi decenni, Gruppo Riva si è affermato come il primo produttore siderurgico italiano e tra i principali gruppi europei nel settore dell’acciaio. Fondata nel 1954 da Emilio Riva, figura di rilievo nella storia post-bellica dell’industria siderurgica italiana, l’azienda ha continuato a crescere e innovare, mantenendo una posizione di leadership internazionale.



Gruppo Riva: un pilastro dell’industria siderurgica italiana e globale

Sotto la guida di Claudio Riva dal 2014, l’azienda impiega oltre 5.400 dipendenti, operando con successo in diversi Paesi europei e in Canada. I siti produttivi di Gruppo Riva, dislocati in Francia, Germania, Italia, Belgio, Spagna e Canada, servono una vasta gamma di settori merceologici, tra cui meccanica, automotive e movimento terra, con standard qualitativi elevati. In Italia, gli stabilimenti di Caronno Pertusella (VA), Lesegno (CN), Malegno (BS), Cerveno (BS) e Sellero (BS) rappresentano il cuore dell’attività produttiva del Gruppo. Lo stabilimento di Caronno Pertusella è il punto di partenza dell’avventura imprenditoriale di Emilio Riva, che nel 1957 ha inaugurato una nuova era per l’azienda. Negli anni successivi, l’introduzione di innovazioni come la colata continua curva a tre linee ha rivoluzionato l’industria siderurgica italiana.



Gruppo Riva: gli stabilimenti italiani

Lesegno, con il suo simulatore meccanico Gleeble 3800, è diventato il centro tecnologico per eccellenza di Gruppo Riva, collaborando con prestigiosi istituti accademici per l’avanzamento della ricerca e dello sviluppo nel settore. Il sito di Malegno, invece, il più antico dei tre stabilimenti nella Valle Camonica, ha una lunga storia legata alla tradizione metallurgica. Acquisito da Riva Acciaio negli anni ‘60, continua a produrre acciai di alta qualità per diverse applicazioni industriali. La fabbrica di Cerveno, acquisita nel 1983, ha visto una notevole espansione grazie agli investimenti nel settore dei laminati lunghi di alta qualità. Il suo laminatoio all’avanguardia, con un forno di riscaldo da 85 tonnellate/ora, è il cuore pulsante dello stabilimento. Sellero, entrato a far parte del Gruppo nel 1996, completa infine la triade di stabilimenti nella Valle Camonica, contribuendo alla continua crescita e successo di Gruppo Riva nel settore siderurgico.