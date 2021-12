È peggio di una zona di guerra... così il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha descritto a Joe Biden il disastro causato lo scorso venerdì che ha interessato anche gli Stati dell'Arkansas, Illinois, Missouri e Tennessee.

Un disastro per il quale il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato lo stato di emergenza e inviato squadre della Fema, che corrisponde a livello federale alla nostra Protezione civile, per fornire i primi aiuti a chi è rimasto privo di casa, senza dimenticare che decine di migliaia di persone non hanno né acqua né elettricità.

The most intense damage I have found in #Mayfield. The entire path in the town is less than 2% of the total path length. Homes with only slabs remaining. #Tornado #wxtwitter pic.twitter.com/nXxoxNBVhY — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 11, 2021

Mayfield, la città più colpita, dove in alcune aree gli edifici sono stati praticamente rasi al suolo. Nell'ultimo bilancio delle vittime sono circa 90 i morti accertati, ma sono ancora in corso le ricerche all'interno di una fabbrica in cui 60 dipendenti risultano ancora dispersi.

Oltre 350 i chilometri percorsi dal tornado. Solo nel 1925, in Missouri si è registrato un evento di simile portata che allora causò 695 vittime.