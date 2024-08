L’attrice e attivista israeliana Moran Atias sarà premiata con il riconoscimento “Diva & Donna” all’81esima Mostra del Cinema di Venezia.

Il prestigioso premio, che le verrà consegnato in una cerimonia speciale il 3 settembre durante la kermesse, celebra le donne “che si sono distinte per talento, impegno sociale e capacità di influenzare positivamente la società attraverso il proprio lavoro”.

Moran Atias, nata a Haifa e residente a Los Angeles, è una delle attrici israeliane più famose a livello internazionale, che ha saputo coniugare il successo nel mondo dello spettacolo con un impegno sociale e umanitario di rilievo su più fronti. Ambasciatrice di pace del suo paese, si è distinta per il suo sostegno alle comunità più vulnerabili.

Dopo il tragico attacco terroristico del 7 ottobre 2023 in Israele, Moran è stata in prima linea visitando ospedali e fornendo supporto psicologico e materiale alle famiglie degli ostaggi, a testimonianza del suo senso di responsabilità sociale. Un esempio di come l’arte possa essere uno strumento per promuovere valori universali di pace e solidarietà.

La sua carriera cinematografica ha avuto inizio in Italia, dove è stata l’unica donna nel cast dell’ultimo film di Mario Monicelli, Le rose del deserto (2006), una partecipazione che ha segnato il suo ingresso nel mondo del cinema. Ha poi lavorato con il maestro dell’horror Dario Argento, consolidando il suo legame con il cinema italiano. Successivamente, Moran si è affermata nel panorama cinematografico e televisivo americano, collaborando con registi e attori di grande fama. Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo la sua partecipazione nel film The Next Three Days al fianco di Russell Crowe e nella serie TV Tyrant, dove ha recitato insieme a Adam Rayner. Ha inoltre lavorato con il regista premio Oscar Paul Haggis nei film Crash – Contatto fisico e Third Person, condividendo lo schermo con star come Liam Neeson, James Franco, e Mila Kunis. Tra le sue collaborazioni, si distingue anche quella con l’attore Adrian Brody, con il quale ha recitato in ruoli di grande intensità.