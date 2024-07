Alcuni sindacati della scuola hanno chiesto al MIM di fornire direttive alle scuole per assicurare la retribuzione sin dal 1° settembre

Quest’anno, l’inizio del nuovo anno scolastico (primo settembre 2024) cadrà di domenica.



Si precisa che, come già accaduto altre volte in passato, la decorrenza giuridica da assegnare ai contratti rimane comunque quella del primo settembre.



La coincidenza casuale della giornata domenicale con la data di inizio dell’anno scolastico, che impedisce la materiale assunzione in servizio, non potrà in alcun modo incidere negativamente né sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né quindi sul diritto all'intera retribuzione mensile del personale in questione (di ruolo, incaricato annuale o supplente annuale).



Tutti i docenti assunti con decorrenza giuridica al primo settembre avranno quindi diritto a percepire la retribuzione del mese di settembre 2024, comprensivo anche della giornata domenicale in questione.



Richiesto al MIM di fornire indicazioni alle istituzioni scolastiche per garantire la retribuzione a partire dal 1° settembre.



Fonte: Gilda - Unams