Cento anni fa (28 giugno 1924) nasceva Danilo Dolci. Per onorarne la memoria, a cento anni di distanza, nasce WikiPace, un progetto enciclopedico aperto che vuole documentare l'attivismo culturale del movimento pacifista e nonviolento del Novecento, e quello contemporaneo, per la creazione di una cultura di Pace.

"Oggi vede la luce il progetto WikiPace.it - afferma Renato Ongania, Presidente del Comitato Nazionale per i 100 anni dalla nascita di Danilo Dolci (WikiPoesia) un nuovo spazio digitale, di tipo enciclopedico, partecipativo, dedicato alla storia del pacifismo e degli attivisti per la pace, di ieri e di oggi. Il Comitato è composto da: Presidente Onorario - prof. Giorgio Tabanella (ideatore della mostra itinerante "Costruttori di Pace") Presidente - dott. Renato Ongania e dai Vicepresidenti cav. dott. Michele Petullà, prof. Cheikh Tidiane Gaye, prof.ssa Antonietta Micali, dott.ssa Melinda Miceli, prof.ssa Maria Francesca Carnea, dott. prof. Roberto Lasco, don Maurizio Bloise, dott. ing. Vito Massimo Massa, prof. Bartolomeo Di Giovanni, dott. Pasquale Quaglia, dott. Luciano Pellegrini prof. Ezio Lappano, dott. Giovanni Ronzoni, dott.ssa Irene Ambrosini, dott. Francesco Totaro, dott. Gian Carlo Lisi e dalla dott.ssa Mattia Zàccaro Garau. Collaborano al progetto molti altri studiosi, di cui alcuni sono accademici tiberini: cav. dott.ssa Maria Concetta Borgese, dott.ssa Maria Frisella, prof.ssa Marcella Mellea, dott.ssa Rosa. Mininno, dott.ssa Anna Montella, Sabrina Morelli, Elisabetta Pamela Pretolati, acad Pasquale Rineli, e l'avv. Manuela Trini. Inoltre, vi fanno parte mote Associazioni e movimenti letterari di grande importanza, tra cui: Accademia Tiberina,Associazione "Intersezioni" Culturali" Vibo Valentia, Cattedra della Pace, ComunicativaViva, Rivista di Cultura&Società "Agire Sociale News".

Il presidente Dott. Ongania dichiara: "È nostro compito - continua Ongania - onorare la memoria dei pacifisti puri, tra cui Danilo Dolci di cui ricorre l'anniversario della nascita, che hanno insistentemente creduto nell'intelligenza umana, a dispetto della miopia di taluni che erano al potere, e nonostante tutto hanno trovato il coraggio di rinunciare ad una carriera sicura, per rischiare, e hanno messo in gioco se stessi. Dolci, e altri che troveremo in WikiPace, si sono battuti contro le prevaricazioni della forza: mafia, fascismo, nazismo, militarismo... e tanti vari -ismi e ideologie aberrate, che hanno continuato a degradare l'umanità e il suo potenziale di sviluppo".

WikiPace - si legge nel sito (wikipace.it) - è un progetto Made in Italy (nel senso più autoctono e patriottico dell'espressione idiomatica), ideato nella primavera del 2024 per evocare la Pace, nella sua forma più intelligente ed evoluta, quella che guarda alla sopravvivenza dell'Umanità su questo pianeta, contro l'aberrazione della guerra, di tutte le guerre.