Chi ha meno di 50 anni può credere come fa la Sinistra che Berlusconi sia davvero la caricatura che raccontano in nostri media, ma questo sarebbe un errore fatale, come si sta dimostrando per l'ennesima volta.



Infatti, in questi giorni, Berlusconi ci ha ricordato quanto le sue fortune non siano dovute tanto al denaro e al potere (arrivati 'dopo') quanto alle competenze e all'esperienza (già notevoli a 30 anni).



Andando ad oggi, quando un Governo cade restano 'in append' tanti provvedimenti e questo è fisiologico, dato che solitamente si va al voto, perchè tutti vogliono troppo e non ce n'è abbastanza.

Infatti, sappiamo tutti che Draghi è stato attaccato per evitare le riforme delle concessioni pubbliche, delle autonomie regionali, del reddito di cittadinanza e dello ius soli.



Ma sul piatto sono rimasti anche l'adeguamento delle pensioni minime, la semplificazione fiscale, il processo breve, la riforestazione, i termovalorizzatori e i rigassificatori.

E non se ne parla perchè dovremmo constatare che Berlusconi, in un colpo solo, ha fermato:

- sia le norme invise alla Destra ed ai potentati locali;

- sia le iniziative 'care' a Giuseppe Conte ed al Campo Largo di Letta;

- sia gli interventi indispensabili per il 2023 che comunque vanno fatti.



Dopo di che, sempre in un solo colpo, Berlusconi va a promettere proprio le due norme urgenti, più importanti e già abbastanza condivise, cioè che sono già arrivate al Consiglio dei Ministri ed hanno già almeno delle previsioni di conti: pensioni minime e riforestazione.

Per la riforestazione gli stanziamenti competevano già al Governo Conte bis (M5S + PD + LEU) e, dunque, non sarà un problema, ma dove prendere le risorse per aggiornare le 'pensioni minime'?

Dal Reddito di Cittadinanza ... visto che per piantare 1.000.000 alberi servono tante braccia.



E il PNRR?

Beh ... a proposito di quel che serve per la RESILIENZA non c'è solo lo status quo assistenziale del 5xmille o la lobby dei concessionari o quella dei sussidiati a remare contro.

In termini strutturali, ci sono innanzitutto PD + M5S + LEU ad essere contrari a rigassificatori, termovalorizzatori, sistema previdenziale misto mutuale, trasferimenti alle Regioni, riforma dell'associazionismo sociale, riforma del sistema di istruzione e formazione professionale eccetera ... non la Destra.



Mai sottovalutare le qualità di Berlusconi.