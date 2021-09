Non potrà chiamarsi ChievoVerona e neppure Chievo 1929, perché troppo collegato alla precedente società. Si chiamerà invece Chievo 2021 il nuovo Chievo che, come l'araba fenice, sorgerà dalle ceneri del "vecchio" Chievo.

Una scommessa quasi vinta quella di Sergio Pellissier, che ha tentato, riuscendovi, di non far scomparire del tutto una squadra di calcio che, comunque, ha fatto la storia del calcio in Italia, essendo finora stata l'unica ad aver raggiunto la Serie A partendo dall'ultimo dei campionati regionali.

Sergio Pellissier aveva tentato di far ripartire il Chievo dalla Serie D, ma i tempi stretti non gli hanno permesso di trovare in tempo chi potesse rilevare il titolo sportivo dalle mani del sindaco di Verona, a cui la Figc l'aveva consegnato dopo l'impossibilità per la precedente società di iscriversi al campionato di Serie B.

Il Chievo 2021, quindi, ripartirà dal campionato di Terza Categoria che inizierà il prossimo 19 settembre. È una strada ripidissima per tornare nel calcio che conta, ma è comunque un inizio. Forza Chievo.