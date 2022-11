In merito alla vicenda dell'Ocean Viking l'ambasciatore norvegese a Roma Johan Vibe in una mail inviata alla Reuters in risposta all'appello dell'Italia a Oslo e alla Germania di farsi carico dei migranti bloccati nel Mediterraneo ha risposto che Oslo afferma di non avere "nessuna responsabilità" sulle persone a bordo di navi private o di Ong anche se battenti la bandiera del Paese.

La Norvegia sottolinea di non avere: "nessuna responsabilità ai sensi delle convenzioni sui diritti umani o del diritto del mare per le persone imbarcate a bordo di navi" private o di ong "battenti bandiera norvegese nel Mediterraneo".

Sull'atteggiamento di Malta non occorrono commenti.

Lo scaricabarile della Germania, per i migranti a bordo della nave battente bandiera tedesca, è ormai noto da qualche giorno, ora si aggiunge questo dei "Vichinghi".

La domanda è molto semplice, siamo noi e solo noi i "cattivi"?