Non Solo Emilio

Galleria Patrizia Anastasi Arte - Viale Giuseppe Mazzini 1, Roma

Inaugurazione 27 Ottobre dalle 18.00

La mostra è visitabile il 28 e il 29 Ottobre, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00.

Grande ritorno per Emilio Stefanelli, un'artista dalla grande qualità artistica, che, dopo aver creato le sue opere lontano dai riflettori, torna in scena con una mostra, in esclusiva: "Non Solo Emilio".

Una mostra in grado di stupire tutti, anche i cuori dei più scettici, verso la bellezza ed il bene che questo mondo ha da offrire e che l'autore richiama, nelle sue creazioni, per dare valore anche alle piccole cose, per apprezzare il loro valore.

Emilio Stefanelli, autore di opere in vetro soffiato, in opaline e in graniglie industriali, rappresenta la sua creatività e le personali simbologie, trasformando il materiale scelto, come le vernici in nitro o acrilici, su supporti in perspex intagliati al laser, sul vetro e, successivamente, sulle resine, per esprimere i suoi sentimenti ed emozioni che animano e tengono viva la sua passione, per l'arte, e non solo. Ad appassionarlo, infatti, è anche la natura in cui si immerge, nei suoi viaggi iniziati a Roma, poi in Marocco, Iran, Algeria, Venezuela e in Francia.

Nei suoi viaggi, coltivò la sua collezione di farfalle, che contano più di 40mila esemplari, alcune catturate, personalmente, la riproduzione di pesci tropicali e la raccolta di alcune specie di bromeliacee, tillandsie, orchidee sudamericane.

L'artista ha colto il meglio dal mondo in cui vive e di cui fa esperienza, condividendola con il suo pubblico che viene coinvolto, attivamente, attraverso le sue creazioni, come le opere di artigianato e i suoi dipinti che sono stati esposti, alcune volte, a Roma, altre volte al castello di Fiano, al Comune di Courmayeur, a Lugano e a Terragona.

Verranno esposti anche nella galleria di Patrizia Anastasi. Perciò, perché non cogliere l'occasione di vedere, da vicino, le fantastiche opere di Emilio Stefanelli?

Autore del testo: Sabrina Pinna