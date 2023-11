Maurizio Rota si è specializzato nell’ambito della comunicazione integrata, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo di imprese basate sulle nuove tecnologie. Attualmente, ricopre l’incarico di Vicepresidente e Amministratore Delegato di True Italian Experience.



Maurizio Rota: le attività professionali

Diplomato presso il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera e laureato in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Maurizio Rota si distingue per uno stile caratterizzato dall’equilibrio tra disruption e organizzazione. Nel corso della sua carriera professionale ha lavorato a numerosi progetti all’avanguardia e in linea con le tendenze del momento, conseguendo diversi successi. La solida formazione accademica, unita a una profonda conoscenza delle tecnologie, gli hanno permesso di spiccare nel suo ambito. Rientrano tra i suoi maggiori successi quello di aver contribuito alla creazione e allo sviluppo di WOSM© - World Open Source Monitoring, tra i sistemi di Media Intelligence e analisi Big Data più avanzati al mondo per la raccolta, l’analisi e la gestione dei dati provenienti da TV, stampa, radio, siti web e social network.



Il percorso manageriale di Maurizio Rota in Assist Group

Nel 2016, Maurizio Rota diventa Direttore Generale e Membro del Consiglio di Amministrazione di Assist Group, realtà indipendente che opera nell’ambito della comunicazione e del marketing strategico. Dal 2020 è Amministratore Delegato di True Italian Experience, un’azienda innovativa attiva nel settore del turismo incoming che fa parte di Assist Group, assumendo un ruolo cruciale nella definizione e attuazione di strategie finalizzate alla promozione dell’Italia all’estero, alla vendita di esperienze di viaggio e alla digitalizzazione di tutta la filiera turistica. Maurizio Rota è infatti specializzato nella supervisione di progetti di rilevanza nazionale e internazionale volti a valorizzare brand e prodotti mediante strategie e attività di marketing e comunicazione.