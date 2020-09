Nelle prossime ore saranno 1 milione i morti per Covid in tutto il mondo, su 33,137 milioni di casi di contagio da coronavirus finora registrati, secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University.

In Germania, il governo tedesco si è detto preoccupato per la crescita attuale del numero di nuovi casi di infezione. Secondo la Merkel, in base a quanto riferito dalla Bild, l'attuale andamento di 2mila nuovi casi ogni 24 ore, se dovesse continuare, farebbe sì che entro Natale si potrebbero registrare giornalmente fino a 19.200 nuovi contagi. Per questo non è escluso che la Germania possa decidere di applicare prossimamente delle nuove misure di contenimento.

Misure che altri Paesi nel continente hanno già deciso di applicare, anche in Belgio.

I caffè e i bar di Bruxelles, da lunedì sera dovranno chiudere entro le 23, mentre le attività commerciali che vendono cibo e bevande dovranno chiudere alle 22, con i pasti nei mercati all'aperto che saranno completamente vietati. La capitale, la scorsa settimana, aveva allentato una serie di misure, tra cui l'uso obbligatorio delle mascherine, pur indicandone l'obbligo in situazioni dove il distanziamento sociale non è possibile.

In Francia, da oggi, altre dodici città francesi hanno introdotto nuove misure di contenimento, compresa la capitale Parigi, dove i bar chiuderanno dalle 22, e alla stessa ora sarà vietata in tutti i locali pubblici la vendita e il consumo di alcolici e la riproduzione di musica... anche se i ristoranti sembrano essere stati esclusi dal provvedimento.

Le nuove misure sono state introdotte anche a Bordeaux, Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Nizza, Rennes, Rouen, Saint-Étienne e Tolosa, mentre a Marsiglia e nella sua provincia erano già entrate introdotte fina da sabato.

In Spagna, le misure di contenimento introdotte nei giorni scorsi a Madrid sono state estese anche ad altre zone della città.