Pando e Lopez, i due dj e imprenditori titolari della label Clubhouse Music e dell'agenzia di eventi Music & Fun a fine 2022, il 23 dicembre, pubblicano insieme "Watata". E' un brano house dalle sfumature tech e afro realizzato in collaborazione con il dj/producer romagnolo Kris Castellucci.

"Watata" è un brano originale, cantato in lingua swahili, basato su un groove caldo e coinvolgente, adatto alle dancefloor di tutto il mondo. Come il precedente singolo "Es Vedrà", "Watata" uscirà sulla prestigiosa label svizzera Sirup Music, diretta artisticamente dal celebre artista internazionale EDX.

E siccome manca poco a Capodanno, ecco dove suoneranno i due dj: Pando sarà al party del Frontemare Dinner Club di Rimini, mentre Lopez sarà sul palco a Ferrara, al Castello Estense di Ferrara, in occasione del party di fine anno di Radio Bruno.



Dj Pando è resident dj al Frontemare di Rimini, uno dei locali di riferimento in Riviera Romagnola e non solo. Il suo sound abbraccia tutta la house, con leggere sfumature tech house... "Senza estremismi, propongo il meglio del mainstream", spiega Dj Pando. "A seconda della location e della tipologia di evento, vario la proposta con la musica più indicata".

Dj Lopez si definisce un "athletic dj". "Da diversi anni ho ricominciato a fare gare di atletica, come facevo da 'giovane', e unendo il lavoro da dj che svolgo con ottimi risultati in vari tipi di eventi, mi sono inventato questa nuova definizione. Un 'Athletic Dj' sarebbe un Dj specializzato negli eventi sportivi, che oltre ad una conoscenza musicale adatta al tipo di evento, conosce le regole, ed i tempi delle varie discipline... e per questo riesce ad enfatizzare i vari momenti degli eventi con il sound giusto", spiega Dj Lopez.





Dj Pando su Instagram

www.instagram.com/matteopandodj

Dj Lopez su Instagram

https://www.instagram.com/djlopezmusic/