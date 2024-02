In un momento assai delicato per l’esercito ucraino, costretto a ripiegare sul fronte, di fronte agli attacchi russi, il nostro paese anche per confermare il suo fermo appoggio al paese brutalmente invaso due anni fa, ha deciso di dedicare un omaggio a chi difende eroicamente il proprio territorio. In occasione, infatti, del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato la medaglia in bronzo denominata «Due anni di resistenza ucraina», coniata dalla Zecca dello Stato su progetto degli studenti della scuola dell’Arte della Medaglia.

L’iniziativa è sostenuta da Poste Italiane, che metterà a disposizione la propria rete di distribuzione e realizzerà una campagna di comunicazione dedicata. Il ricavato netto della vendita delle medaglie verrà devoluto al centro di riabilitazione “Unbroken Kids” dell’ospedale pediatrico St. Nicholas di Leopoli, che si occupa della cura fisica e psicologica dei bambini che hanno subito traumi di guerra.

In ossequio alle doverose esigenze sulla trasparenza delle attività benefiche, l’importo effettivamente destinato alla causa verrà indicato con apposita legenda. Nel dettaglio, la medaglia avrà un prezzo di vendita di 150 euro, in linea con quelli delle medaglie di analoga fattura, di cui 65 andranno in beneficenza. l’iniziativa patrocinata dalla presidenza del Consiglio è stata presentata ieri, durante una conferenza stampa, a cui hanno partecipato tra gli altri Paolo Perrone, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane; Nadiia Khytra, responsabile del dipartimento fundraising di “Unbroken Kids”; Andriy Shevchenko, presidente della Federazione calcio ucraina; Stefania Battistini, inviata speciale del Tg1.

Presenti per l’occasione la rappresentanza diplomatica e religiosa dell'Ucraina, numerosi rappresentanti del Parlamento e membri di Governo. La iniziativa encomiabile ed in un momento certamente critico per il conflitto in Ucraina, vede anche l’adesione convinta di diversi testimonial, come l’étoile Eleonora Abbagnato; il cantante Edoardo Bennato, il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis; il giornalista e conduttore Tv Massimo Giletti; la schermitrice ucraina e campionessa olimpica Olga Kharlan; l’attrice ucraina Yeva Sai.

In collegamento da Kiev anche Andriy Shevchenko, da poco eletto Presidente della Federcalcio ucraina, “Grazie all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e all’Italia per avermi invitato a questa importante iniziativa. Purtroppo, non posso essere presente ma, come immaginate, qui ci sono moltissime cose da fare ogni giorno. Ho giocato molte partite importanti nella mia vita, ma questa è sicuramente la più difficile di tutte. Ho visto, e apprezzato, l’immagine della medaglia che avete fatto in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e della resistenza del mio popolo. Questa iniziativa per me è doppiamente importante. Come sapete, sono molto legato all’Italia. So che gran parte del ricavato della vendita della medaglia sarà destinato all’ospedale pediatrico di Leopoli. È bello pensare ai tanti bambini ucraini che saranno aiutati grazie alla vicinanza del popolo italiano. Grazie Italia. Slava Ukraini!” fa concluso il campione ex rossonero ucraino.

“Daremo anima e corpo per la nostra libertà”, è la scritta sul rovescio della medaglia realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e presentata questa mattina presso la Presidenza del Consiglio, per celebrare la resistenza ucraina. Sull’altro lato della medaglia è invece raffigurata la statua Berehynia, della stele dedicata all’indipendenza dell’Ucraina di Majdan Nezaleznosti, che si trova a Kiev, in Piazza dell’Indipendenza. In basso si legge: ‘DCCXXX’, ovvero 730 in numeri romani, corrispondenti ai 730 giorni di resistenza del popolo ucraino.