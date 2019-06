Sinforosa in radio e nei digital store con il singolo "CHE BELLO !"

Sono Sinforosa Ricco in arte SINFOROSA, sono nata e vivo a Roccadaspide (Salerno), sono DIRIGENTE MEDICO DEL 118, medico DENTISTA e sono specializzata in igiene e medicina preventiva con orientamento direzione e tecnica ospedaliera.

Ho da sempre avuto due sogni: il primo e’ diventare un bravo medico (sogno realizzato da diverso tempo) ed il secondo e’ diventare una brava CANTANTE, poiché hanno in comune l’amore universale e la bellezza.

Il secondo sogno si comincia a realizzare nel 2009 con la partecipazione ad X FACTOR. Con il giudice Claudia Mori e nel 2014 sempre ad X Factor con i giudici Fedez, Victoria Cabello, Mika e Morgan. Ma si concretizza nel 2016 quando, sempre ad X FACTOR,canto il mio primo inedito “FINALMENTE AMORE” ed ottengo la standing ovation del pubblico ed i quattro si dei giudici Fedez, Arisa, Manuel Agnelli ed Alvaro Soler.

Seguono il mio secondo inedito “UN RAGGIO DI SOLE “ (canzone contro la violenza), il terzo inedito “IL GIRO DEL MONDO” (che canta la libertà di vivere appieno la propria sessualità), il quarto inedito “VOGLIO VIVERE” (inno alla vita ed esortazione ad uscire dalla solitudine, male di vivere del secolo, superando l’orgoglio ed andando alla ricerca attiva dell’amore essendo la felicità un diritto di ognuno).

Segue il mio quinto inedito “SEMPRE ROSSO” ( che canta la sacralità di ognuno di noi a prescindere dal sesso, dal colore della pelle, dalla cultura, dal ruolo che ha nella società, dal posto dove vive e dall’ età. Essendo tutti diversi ma tutti uguali e rigorosamente unici e sacri! Dunque una canzone di pace ed amore universale con l’augurio di aiutarci a vicenda essendo tutti gocce nella marea!).

Ed eccoci al mio sesto inedito “CHE BELLO!” scritto da me e dal giovane cantautore Vittorio Valenti che e’ un inno alla bellezza come salvezza di se stesso e del mondo ( bellezza = amore, pace, musica, danza, arte sotto tutte le sue forme, libertà dalla schiavitù della droga, amore per il proprio lavoro…).

“ CHE BELLO !“ dunque è tra l’altro un chiaro messaggio CONTRO LA DROGA, grande piaga sociale ! che rende le persone fragili ma con delirio di onnipotenza ed insensibili ( ecco spiegato perché commettono spesso cose mostruose!!!).

GRAZIE di cuore al prestigioso autore Luca Sala (autore tra l’altro della canzone “ NON E’ L’INFERNO“ con cui Emma vinse SANREMO nel 2012 ) che ha scritto le mie prime cinque canzoni, mettendo in musica i miei pensieri!

GRAZIE alla ROSSO AL TRAMONTO UP MUSIC che ha creduto in me !

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AL MIO AMATO PUBBLICO che mi sostiene con affetto!!! Intanto a lavoro PER IL PROSSMO INEDITO!



