"Stella del cuore", il nuovo singolo di Claudia, estratto dall'album "Ascolta il tuo cuore"

Claudia, cantante e autrice, presenta il suo secondo inedito “Stella del cuore”, brano estratto dal suo primo Album “Ascolta il tuo cuore” uscito a gennaio 2019 e composto da ben 20 brani, tra cui 18 cover, brani che percorrono i ricordi della sua vita dallʼinfanzia a oggi e due brani inediti prodotti da Marystar Studio: " "Word of my heart" e questo "Stella del cuore".

Per Claudia... La Vita è una Salita... infatti, con la nascita del suo primo Disco, i suoi sogni sono diventati realtà e per questo ringrazia suo marito David che Le è stata vicino e lʼha incoraggiata a riscoprire il suo Talento messo in disparte da molto tempo, inoltre ringrazia la Marystar che, come una Stella Cometa, le ha indicato la strada, senza false promesse o grandi aspettative, ma solo per un immenso amore per la musica!

Questo Disco le ha fatto risvegliare ricordi lontani trasmettendole tanta Gioia e se riuscirà a Trasmetterla anche ad una sola persona, avrà ottenuto il suo successo più Grande.

Claudia Venturi nasce a Grosseto e vive a Grosseto. Sin da bambina ha trascorso le vacanze estive in Francia andando a trovare i nonni materni che vivevano nella città di Lyon, a cui lei è molto legata, infatti, parla e canta perfettamente in francese ma anche in inglese e spagnolo, quest'ultima lingua le ricorda le origini della nonna materna. Claudia ha una Laurea Magistrale in Scienze Politiche conseguita con il 110 e Lode presso la Facoltà degli Studi di Siena, ma la sua grande passione è sempre stata la musica e il canto, che fin da piccola studia prendendo anche lezioni di pianoforte, inizialmente presso la scuola di musica della sua città, ottenendo a soli 14 anni un parere molto positivo dell'allora maestro della Corale Puccini.

Successivamente ha ripreso le lezioni di canto sperimentando anche la lirica, presso una cantante soprano di origine argentina. Dopo un periodo di pausa riscopre il suo talento di cantante e nel 2017 partecipa alla 20esima edizione del Festival Voci d’Oro “50 anni & dintorni” a Montecatini Terme (Toscana) e lo vince. La giuria formata da il grande Luciano Nelli Paola Belloni della grande orchestra italiana e il Conte Galè di RTL 102.5 hanno espresso il loro giudizio di vincitrice proprio per la sua voce inconfondibile e che arriva al cuore.

Claudia si mette subito a lavoro per poter emergere nel settore musicale e far conoscere la sua dote artistica al mercato nazionale italiano, ma anche internazionale e con lo Studio Marystar di Pistoia incide il suo primo inedito “Word of my Heart”.

Nel 2018 partecipa in veste di ospite d’onore con questo brano al 21° Festival Voci d’oro alle Terme Tettuccio, dove riscuote grande successo e consensi favorevole dal pubblico.

A Natale 2018 fa parte anche della Compilation 2018 Voci d’oro con due brani oltre a l’inedito anche con una cover natalizia “O holly night in the style” che ha fatto da sigla alla serata di presentazione a Natale a Pistoia in onda su tutto il circuito TV Fox Production Music.

A gennaio 2019 esce il suo primo Album intitolato “Ascolta il tuo cuore” composto da 20 brani, tra cui 18 cover, brani che percorrono i ricordi della sua vita dall’infanzia a oggi e due brani inediti prodotti da Marystar Studio: " "word of my heart" e un nuovo brano scritto da lei e composto da Marystar "Stella del cuore".





https://www.youtube.com/watch?v=xZXLnx-Ya14