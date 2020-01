Domenica 26 Gennaio 2020 nel quartiere di Trastevere si realizzerà la solenne Processione del "Cristo Negro de Esquipulas", sacra immagine di Cristo crocefisso molto cara ai Guatemaltechi ed ai Centro Americani, venerata a causa dei numerosi benefici e grazie compiute.



Così lo ha reso noto la Comunità Cattolica dei Guatemaltechi a Roma che assieme alla Missione Cattolica Latino Americana di codesta Diocesi hanno organizzato la celebrazione patronale.





Il "Cristo Negro de Esquipulas".

Si tratta di una straordinaria scultura lignea di Cristo crocefisso, datata 1594 per opera dell'artista portoghese Quirio Cataño. L'Immagine originale è venerata nella Basilica de Esquipulas in Guatemala e la sua festa patronale si celebra il 15 Gennaio. E' conosciuta per essere molto miracolosa ed ogni anno milioni di fedeli provenienti dal Salvador, dal Honduras e dal Messico compiono un faticosissimo pellegrinaggio alla ricerca di un beneficio oppure per tributare gratitudine.



Storicamente, prima della Conquista Spagnola, Esquipulas era già un luogo di culto religioso per tutto il Centro America. La somma divinità era Ek Chuah, il guerriero nero. Al culto Maya si sovrappose l'evangelizzazione cristiana dando vita ad una religione sincretica. Il risultato fù la venerazione di Cristo crocefisso di colore scuro, nero.

Il Santuario

Nel 1956 Papa Pio XII decise di erigere la Prelatura Nullius del Santo Cristo de Esquipulas ed il Santuario in questione venne elevato a rango di Cattedrale, sotto l'amministrazione dei Benedettini. Nel 1961 Papa Giovanni XXIII elevò il Santuario de Esquipulas a rango di Basilica Minore. E nel febbraio del 1996 Giovanni Pablo II si recò nella Basilica in occasione dei 400 anni di venerazione della Consacrata Immagine.

Dovuto alla migrazione dei guatemaltechi per tutto il Mondo, questa sacra Immagine si è diffusa negli Stati Uniti ed in Europa. A Roma il Cristo de Esquipulas è venerata da diversi anni.

Domenica 26 Gennaio 2020 una replica del "Cristo de Esquipulas", in scala minore, uscirà in processione per le strade di Trastevere.

L'incontro di partenza sarà Piazza Mastai alle ore 11:00. La sacra immagine proseguirà per via della Luce fino ad arrivare nella Chiesa di Santa Maria della Luce in Trastevere. Si terrà l'ultima novena e quindi la celebrazione della Santa Messa solenne. Al termine della cerimonia liturgica, il comitato organizzatore ha previsto un incontro fraterno.

Devoti del Cristo de Esquipulas a Roma.