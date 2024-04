Manca solo l'ufficialità. Dopo la sconfitta rimediata in trasferta per 1-0 sul campo del Verona, l'Udinese ha deciso di esonerare Gabriele Cioffi che, nelle ultime 4 partite, aveva collezionato tre sconfitte e un pareggio, facendo sì che per i friulani si aprisse l'incubo della retrocessione, quart'ultimi con 28 punti alla pari con il Frosinone.

Cioffi chiude così la sua seconda esperienza a Udine in maniera mesta. Era subentrato in corsa ad Andrea Sottil alla decima giornata e in 23 partite di campionato ha totalizzato 4 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte.

Leonardo Semplici, Andrea Stramaccioni, Edoardo Reja erano i nomi dei tecnici in ballo per sostituirlo, insieme a quello di Fabio Cannavaro, che l'ha spuntata. Sarà lui, ex capitano della Nazionale campione del Mondo 2006 ad avere il compito e l'onere di salvare l'Udinese e guadagnarsi, probabilmente, la riconferma su una panchina di Serie A per la prossima stagione. A meno di sorprese, lunedì l'annuncio ufficiale.