Folto pubblico alla prima del Film “Nati due Volte” del regista Pierluigi di Lallo che si è tenuta in piazza Cavour alla presenza di tutto il cast.

Tra i primi ad arrivare sul tappeto rosso il regista Di Lallo, Euridice Axen, Fabio Troiano poi Vittoria Schisano, in un lungo abito nero seguita da Diletta Marcella Laezza, Francesco Pannofino, Riccardo Graziosi, Lallo Circosta, il calciatore Nicola Ventola, Morena Gentile, Tiziana Di Tonno e tanti altri.

Bellissima e sempre sorridente in una aderente tutina nera anche la bionda Laura D’Annibale, imbarazzata per i tanti flash, giunta con il marito Antonio Fiore e l’amica del cuore l’attrice e modella Ariadna Romero in mini abitino bianco.

Emozione e tanti applausi in sala al termine della pellicola.