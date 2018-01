Miseria e nobiltà al Teatro Cyrano dall'1 al 4 febbraio 2018

Cyrano il Teatro

Qualcosa di personale

Blue in The Face

presenta

Miseria e nobiltà

di Eduardo Scarpetta

riadattamento e regia Anna Baldoni

con Francesca Spina, Alberto Cozzella, Salvatore Fusco, Rosaria Caruso, Mirko Izzo, Linda Fiore, Raffaele Testaguzzi, Maria Luisa Russo, Anna Baldoni, Marina Peluso, Rossano Artino, Giuseppe di Costanza, Claudia Crostella, Luciano Alberici, Silvestro Nardi, Antonio Bezio, Bice Bolla

1 - 4 febbraio 2018

La commedia ha come protagonista Felice Sciosciammocca, celebre maschera di Eduardo Scarpetta, e la trama gira attorno all'amore del giovane nobile Eugenio per Gemma, figlia di Gaetano, un cuoco arricchito.

Il ragazzo è però ostacolato dal padre, il marchese Favetti, che è contro il matrimonio del figlio per via del fatto che Gemma è la figlia di un cuoco.Eugenio si rivolge quindi allo scrivano Felice per trovare una soluzione. Felice e Pasquale, un altro spiantato, assieme alle rispettive famiglie, si introdurranno a casa del cuoco fingendosi i parenti nobili di Eugenio. La situazione si ingarbuglia poiché anche il vero Marchese Favetti è innamorato della ragazza, al punto di frequentarne la casa sotto le mentite spoglie di Don Bebè. Il figlio, scopertolo e minacciatolo di rivelare la verità, lo costringerà a dare il suo consenso per le nozze.

