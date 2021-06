Nella partita inaugurale di Euro 2020, l'Italia ha agevolmente battuto la Turchia per 3-0, portandosi momentaneamente in testa al Gruppo A, in cui sono impegnate anche Svizzera e Galles che si affronteranno sabato.

Il primo tempo è terminato a reti inviolate, con gli azzurri che hanno fatto la partita per tutti e 45 i minuti, mentre i turchi hanno badato unicamente a difendersi, cercando di sfruttare l'opportunità di qualche azione in contropiede, che però non si è presentata. Unica nota da segnalare un netto fallo di mano a tempo scaduto che né l'arbitro, né il Var hanno deciso di sanzionare con un rigore a favore dell'Italia.

Il secondo tempo è iniziato alla stessa maniera ma, anche se fortunosamente, l'Italia riesce a passare in vantaggio.

Locatelli trova tra le linee Barella, che a sua volta serve Berardi: il giocatore del Sassuolo rientra sul destro evitando Umut Meraş e crossa verso l'area piccola. Merih Demiral si vede arrivare addosso la palla, sbaglia l'intervento e con il petto spedisce la sfera nella sua porta. È il 53' e la partita cambia, con la Turchia che a questo punto non può solo badare a difendersi, ma deve tentare anche di attaccare per riportarsi in parità.

Non riuscendo però a far bene né l'una, né l'altra cosa, l'Italia raddoppia.

📸 Immobile fires in second for Italy against Turkey ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/3dtdNCooxt — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

È il minuto 66 quando Barella serve in area Berardi, che rientra sul sinistro e crossa sul lato opposto favorendo l'inserimento di Spinazzola. Il suo tiro è respinto alla meno peggio da Uğurcan Çakır, la palla ritorna nell'area piccola ed Immobile è il più lesto ad appoggiarla in rete.

La rete del definitivo 3-0 la realizza Insigne con il suo "classico" destro a giro, dopo esser stato smarcato in area da Immobile.

Anche le statistiche, a fine gara, mostrano impietosamente la pessima prova offerta dalla Turchia sottolineata dalle 24 conclusioni subite contro le 3 indirizzate verso la porta dell'Italia e dal 36% di possesso palla.

L'Italia sarà di nuovo in campo alle 21, mercoledì 16 giugno, contro la Svizzera.





Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1403459397796442112