Lunedì 8 maggio è andato in onda un evento streaming di LAV organizzato in collaborazione con ASviS, per la settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, in cui si parla degli effetti del consumo di carne e delle alternative sostenibili che abbiamo a disposizione.

Tra l'altro, la produzione e il consumo di carne nascondono dei costi non inclusi nel prezzo pagato dai cittadini al momento dell'acquisto che è quantificabile in un danno all'Italia pari a circa 37 miliardi di euro... ogni anno.

La riduzione del consumo di carne e l'adozione di un'alimentazione interamente vegetale permetterebbero di mitigare le emissioni di CO2 e salverebbero da inutili sofferenze e morte milioni di animali, attualmente detenuti negli allevamenti.

Nel video, tutte le informazioni del report commissionato da LAV a Demetra, illustrato in un webinar a cui hanno partecipato, Roberto Bennati, direttore generale di LAV; Lorenza Bianchi, responsabile area per la Transizione Alimentare di LAV; Domiziana Illengo, responsabile settore Alimentazione Vegana di LAV - Stefano Biressi e Luciano Conti, ricercatori dell'Università di Trento, mentre la giornalista Giuia Innocenzi ha moderato il dibattito.