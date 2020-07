I militari del 21° Reggimento Artiglieria di Foggia, unità dell'Esercito inquadrata nella Brigata Meccanizzata "Pinerolo" di Bari, hanno svolto un'attività di sanificazione all'interno della struttura della locale Casa Circondariale - su richiesta della Direttrice della Casa, la Dott.ssa Patrizia Andraniello - con l'obiettivo di contenere i rischi collegati alla diffusione del COVID-19.

I militari continuano cosi il loro impegno sul territorio in piena sinergia con le istituzioni locali. Il nucleo disinfettori in forza al reggimento ha igienizzato i locali dell'infrastruttura nonché gli automezzi in dotazione alla Polizia Penitenziaria.

La Direttrice ha voluto ringraziare i militari del 21° Reggimento "per la professionalità, celerità e solerzia dimostrata nell'intervenire in supporto all'Istituto Penitenziario, esempio di collaborazione e sinergia tra le Istituzioni dello Stato".

Questa attività di sanificazione è la conferma del supporto costante che l'Esercito sta assicurando alla collettività in questo momento cosi delicato, per combattere la diffusione dell'epidemia con azioni concrete e in collaborazione con la Protezione Civile.