Dopo il cult Maradonapoli, il compositore Roberto Lobbe Procaccini torna al fianco del regista Alessio Maria Federici per il film prodotto da Sky Original, con un sound spy-movie anni Settanta e la collaborazione di Eva Pevarello e Barbara Eramo.

In contemporanea all’uscita su Sky e Now TV del film per la regia di Alessio Maria Federici, è disponibile dal 9 maggio su tutte le piattaforme digitali la colonna sonora originale di “(Im)perfetti criminali”, firmata da Roberto Lobbe Procaccini e pubblicata da FM Records. 22 tracce per raccontare le gesta di quattro anti-eroi, quattro amici, persone comuni che sono costrette ad evadere dal quotidiano e gettarsi in una rocambolesca avventura in nome dell’amicizia.

Dopo la pausa dello scorso anno che l’ha visto esordire con ‘Verticale’ - il suo primo album -, Procaccini torna a confrontarsi con la musica per immagini in questo film prodotto da Cinemaundici e Sky Original e distribuito da Vision Distribution. In questa nuova avventura Procaccini e il regista Alessio Maria Federici riprendono le fila della loro collaborazione artistica: i due, infatti, avevano già lavorato insieme nel 2017 in 'Maradonapoli', documentario – divenuto un cult soprattutto in Sudamerica – che racconta l'amore e il rapporto viscerale tra Napoli e la sua gente con Diego Armando Maradona.

Per la colonna sonora di ‘(Im)perfetti criminali’ Roberto Lobbe Procaccini cambia totalmente genere rispetto ai mondi sonori proposti in passato, virando sulle sonorità orchestrali tipiche degli action-movie anni ’70. Un mix tra i toni seri del genere d’azione e quelli delicati della commedia, che vede anche la partecipazione di due voci femminili inconfondibili come quella di Barbara Eramo in ‘Behind Your Eyes’ e quella di Eva Pevarello, impegnata in una emozionante cover di ‘Creep’.

“Oltre che con Alessio ho avuto la fortuna di collaborare di nuovo anche con Christian Lombardi, montatore estremamente attento e appassionato, di straordinaria sensibilità musicale” racconta Roberto Lobbe Procaccini. “Entrambi sono attentissimi al ruolo della musica, e questo per me è stato un enorme aiuto. Insieme abbiamo deciso di provare una strada quasi rigorosamente orchestrale, non sinfonica ma che facesse riferimento al sound particolare dello spy-movie tipo 007 degli anni '70: John Barry, Roy Budd, Lalo Schifrin per intenderci, con incursioni calypso/latin qua e là.”

Per sottolineare la natura corale della storia, la colonna sonora è incentrata sulle azioni e sui “mood” invece che sui singoli personaggi, accompagnando la loro evoluzione durante la narrazione e contribuendo alla creazione di una suspense mai cupa o scura ma sempre positiva, in accordo con il goffo e rocambolesco piano dei quattro criminali improvvisati.

“Per me è stata una sfida e un privilegio allo stesso tempo” prosegue Procaccini “perché se da una parte c'era la necessità di confrontarsi con un linguaggio musicale di altissimo profilo, dall'altra c'era la possibilità di divertirsi dando spazio alla fioritura di fiati, archi e legni. Soprattutto, ma non solo: nella colonna ci sono anche alcuni momenti unici, come la cover di 'Creep' dei Radiohead e altre situazioni che avevano bisogno di un linguaggio totalmente differente.”

La colonna sonora è pubblicata da FM Records di Alessandro Pinnelli, editore delle musiche del film e già compagno di viaggio di 'Verticale', il primo disco di Roberto Lobbe Procaccini uscito nel 2021.

Roberto Lobbe Procaccini è compositore e autore, ma anche produttore artistico e direttore d’orchestra. Diplomato presso il Berklee College of Music di Boston, ha scritto negli anni numerose colonne sonore per cinema e teatro per Arnoldo Foà, Sergio Rubini, Massimiliano Bruno, Alessio Maria Federici, Michele Massimo Tarantini, Claudio Insegno e Maurizio Panici tra gli altri, musiche per spot pubblicitari, per installazioni artistiche ed eventi multimediali, oltre a collaborare a vario titolo con numerosi artisti del panorama musicale italiano tra cui Marco Mengoni, Max Gazzè, Carmen Consoli, Paola Turci, Patty Pravo, Otto Ohm, Bandabardò, Marina Rei, Zero Assoluto, The Niro e molti altri. Già impegnato in nuovi progetti legati alla composizione di colonne sonore, Procaccini sta attualmente lavorando al suo secondo disco.