"Ballare è una parola purtroppo in stand by in questa strana estate, ma quando si potrà, sarò lì a proporvi la musica. E rifarlo, ancora una volta sarà bellissimo. Nel frattempo, ogni weekend e non solo, con le dovute precauzioni e rispettando le normative, posso continuare a 'musicare' il vostro divertimento". Ecco come il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman presenta il suo fine settimana, il primo di settembre 2021 e non certo l'ultimo dell'estate 2021. Perché in Sardegna l'estate dura se non tutto l'anno, quasi. Ecco in particolare dove suona tra venerdì 3 e domenica 5 settembre. Venerdì 3/9 Terrazza Lazzaretto Cagliari; sabato 4/9, ore 15, Piscina Blufan (Sarroch Cagliari); sabato 4/9, ore 21, American Beach - Maddalena Spiaggia; domenica 5/9 ore 15 BluFan (Sarroch Cagliari).

Molti conoscono più la sua musica del suo volto, come è giusto capiti per i dj... Ma Sandro Murru Kortezman è davvero un celeberrimo dj-producer nonché un prolifico autore, che nel suo palmares vanta ben 5 dischi d'oro e 3 di platino ottenuti per diversi progetti dance come Blackwood con "My Love for you" e "Ride on the Rhythm", o Chase con "Stay With Me" e "Obsession" e ancora The Rumbar, Safeway, Shamur, oltre alle produzioni come Kortezman o Sandro Murru.