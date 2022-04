Dalla Domenica delle Palme alla celebrazione della Pasqua: un itinerario in cinque tappe più una (la Messa Crismale) del racconto della Risurrezione, attraverso i personaggi delle pagine evangeliche proposte dalla liturgia. Come in una “Foto di gruppo nel giardino di Pasqua”.

E’ la raccolta delle omelie della Settimana Santa 2022 pronunciate dal vescovo Franco Giulio Brambilla nella cattedrale di Novara.

Sono state pubblicate online nel sito della diocesi di Novara (>>> qui), raccolte in un fascicolo in PDF da sfogliare, rileggere e meditare.

Il file pdf con tutte le omelie >>> http://www.diocesinovara.it/wp-content/uploads/2022/04/FOTO-DI-GRUPPO-NEL-GIARDINO-DI-PASQUA.pdf