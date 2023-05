In uscita il 5 maggio su tutti gli stores digitali e in radio

Dopo il singolo “Domani” che rimaneva sulla scia della ballad indie-pop, arriva “Sensi”, dalle influenze urban e rock. La produzione realizzata con Tommaso Luzzi/Rokovoko per Mirò BR Productions.

“Tu vuoi amore, io solo sensi. Sembra strano da dire, ma a volte essere quello che spezza il cuore di qualcuno fa male come quando lo spezzano a te, e “Sensi” parla proprio di questo.”

Nato e cresciuto in Sicilia, sin da piccolo, circondato dalla musica in casa, mi avvicino al mondo del canto, esibendomi per la prima volta su un palco a quattro anni e cominciando a studiare successivamente canto e pianoforte. Terminato il liceo mi trasferisco a Milano per frequentare l’università e approdo alla Mirò Music School, dove conosco Rosa Bulfaro che mi avvicina in un percorso di songwriting, aiutandomi a sviluppare la passione che da sempre ho avuto per la scrittura. Alla Mirò sono riuscito a trovare quello che oggi è il mio team di lavoro e a creare il mio progetto musicale, che definirei indie alternative/urban-pop. Con la mia musica racconto il mio mondo, cosa vuol dire avere vent’anni per me, la mia esperienza nell’avvicinarmi all’industria della musica, cosa vuol dire essere grandi ma non esserlo, le mie speranze, i miei progetti, ma anche le mie ansie e le mie delusioni. Simone Tuccio





